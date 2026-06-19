В Якутске суд не поверил в самооборону мужчины с битой, напавшего на соседку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики вынесли приговор молодому человеку, который утверждал, что защищался от агрессивной соседки. Однако суд счел его действия чрезмерными и назначил наказание. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ближе к полуночи 24 марта 2026 года в подъезде дома на улице Кузьмина 24-летний подсудимый нанес женщине не менее двух ударов бейсбольной битой. Экспертиза показала: потерпевшая получила закрытый оскольчатый перелом левой локтевой кости со смещением и гематомы лица. Травмы квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Молодой человек вину не признал, заявив, что действовал в состоянии необходимой обороны. Он рассказал, что спустился на этаж ниже, услышав шум: женщина кричала, ругалась и стучала в дверь металлической палкой. По его словам, она напала на него, а он защищался битой, целясь в руку, чтобы выбить предмет. Ссадин от палки у него не осталось, и к врачу он не обращался.

Потерпевшая показала, что после ссоры с мужем случайно вышла из квартиры без ключей, взяв лишь пластиковую ложку для обуви. Муж заснул, и она не могла попасть домой. Пока она стучалась, сосед спустился и ударил ее. Она настаивает, что не угрожала и не замахивалась, а алкоголь не употребляет по состоянию здоровья.

Суд опроверг версию о самообороне. У подсудимого была возможность избежать конфликта, а его действия вышли за рамки необходимой защиты. Суд признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия и назначил 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с осужденного взыскали 300 тысяч рублей в счет морального вреда и почти 14,5 тысяч материального ущерба. Приговор пока не вступил в силу.

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