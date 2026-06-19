В Якутске суд обязал женщину вернуть 1,2 млн рублей за несуществующий участок Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики разбирали громкое дело, когда один и тот же кусок земли перепродавали, а он даже не стоял на кадастровом учете. Мужчина купил надел, потом продал его дороже, но суд признал сделку ничтожной. Теперь деньги за первую покупку тоже придется вернуть. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все началось в октябре 2023 года, когда мужчина приобрел у ответчицы земельный участок по Намскому тракту за 1,2 миллиона рублей. Уже через полгода он перепродал его третьему лицу за 1,5 миллиона. Однако в мае 2025 года суд признал вторую сделку недействительной: выяснилось, что участок не был сформирован и не стоял на кадастровом учете, а фактически был лишь частью другого надела. Мужчину обязали вернуть покупателю 1,5 миллиона.

Тогда истец потребовал взыскать с продавца 1,2 миллиона за первую покупку. Ответчица возражала: якобы мужчина знал о проблемах с землей, но суд это не принял. Якутский городской суд частично удовлетворил иск - с женщины взыскали 1,2 миллиона основного долга, 60 тысяч на юриста, 27 тысяч госпошлины и проценты за пользование чужими деньгами (свыше 51 тысячи). Ответчица подала апелляцию, но Верховный суд Якутии оставил решение в силе. Суд подчеркнул, что продавец не имел прав на отчуждение имущества, поэтому полученные деньги - неосновательное обогащение.

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