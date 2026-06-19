В Якутске подрядчик устранит нарушения на перекрестке Хабарова – Ярославского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики муниципальные контролеры нашли недочеты при ремонте крупного перекрестка. Подрядчику выдали предписание, и он оперативно исправил ситуацию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты МКУ «Главстрой» проверили объекты и выявили недостатки в содержании строительных площадок и организации безопасного прохода пешеходов. Подрядной организации сразу выдали предписание. Уже 16 июня нарушения устранили на нескольких участках: на улице Хабарова, на перекрестке Хабарова – Ярославского – Чернышевского – Ефимова, на улице 50 лет Советской Армии и на строящейся улице Ефимова.

С инженерно-техническим персоналом провели дополнительный инструктаж о важности соблюдения чистоты и безопасности. В случае повторных нарушений заказчик применит штрафные санкции по условиям контрактов. Сейчас все работы идут по плану в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Администрация Якутска держит ход ремонта на постоянном контроле.

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