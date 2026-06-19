В Нерюнгри на время праздника «Бакалдын» запретят продажу алкоголя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгри готовятся к крупному национальному событию. Чтобы обеспечить порядок и безопасность во время гуляний, власти ввели строгие ограничения на спиртное. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С 18 по 20 июня 2026 года в Нерюнгри будет действовать запрет на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков на его основе во всех торговых точках. Ограничение не коснется только заведений общественного питания, но и там продавать алкоголь «на вынос» будет нельзя.

Для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические - от 100 до 300 тысяч.

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