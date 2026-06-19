В Якутии выпускница Яна Марандич сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгринском районе новый повод для гордости. Школьница из второй школы получила высший балл на экзамене, который считается одним из самых сложных. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Яна Марандич, выпускница 2026 года, сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Это максимально возможный результат. Примечательно, что два года назад, в 2024-м, девушка стала призером муниципального этапа олимпиады по литературе. Кроме того, она активно занимается волонтерством в организации «Добровольцы».

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