В Центральной Якутии круглосуточно восстанавливают свет после ураганного ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике продолжают устранять последствия стихии, которая нарушила электроснабжение в нескольких районах. Бригады работают без выходных, а на помощь им пришли подрядчики и специалисты из соседних территорий. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сильный ветер, обрушившийся на Центральную Якутию, повредил линии электропередачи. Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» переведены на круглосуточный режим работы. Отменены все плановые мероприятия, к процессу подключены подрядные организации и бригады из соседних районов. Аварийные группы в усиленном составе обследуют ЛЭП и заменяют поврежденные элементы.

Восстановление идет тяжело - оставшиеся нарушения носят локальный характер, и поиск каждого повреждения занимает много времени. Сначала на место выезжает бригада для выявления неисправности, затем оформляется наряд для основной группы. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей. Однако среди отключенных объектов есть те, которые не принадлежат сетевой организации - им придется подождать.

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