В Якутии рак начали выявлять на 45% чаще на ранней стадии Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В республике подвели итоги пятилетней борьбы с онкологией. Цифры впечатляют: смертность снизилась, а выживаемость выросла. В этом помогаютновейшее оборудование и врачи, которые работают по последним технологиям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За пять лет в Якутии значительно улучшилась диагностика рака. Обнаружение злокачественных новообразований на ранней стадии выросло на 45%. Одногодичная летальность снизилась на 34%, а пятилетняя выживаемость увеличилась на 15,6%. Ключевой фактор - открытие нового здания Якутского республиканского онкологического диспансера, одного из крупнейших на Дальнем Востоке.

Сейчас врачи проводят почти 90% операций на грудной клетке торакоскопически (через проколы), более 90% при раке почки - лапароскопически, а 70% операций при колоректальном и гинекологическом раке выполняются малоинвазивным доступом. Это снижает травматичность, сокращает сроки лечения и ускоряет реабилитацию. В 2025 году выявлено почти 3 тысячи случаев рака, из которых 51% - на ранней стадии. Ежегодно в онкоцентре делают свыше 4 800 операций.

Пациенты отмечают не только высокий профессионализм, но и человеческое отношение.

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