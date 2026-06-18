В Якутии две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ по родным языкам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике подвели итоги государственной аттестации по родным языкам. В этом году сразу две школьницы порадовали учителей и родителей максимальными результатами. Одна из них установила уникальное достижение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Виктория Захарова из Чурапчинской гимназии имени С.К. Макарова сдала якутский язык на 100 баллов. А Алтанэй Сидорова из ЭШИ «Арктика» Нерюнгринского района получила 100 баллов по эвенкийскому. Причем это случилось впервые в истории республики. Девушки сами выбрали эти экзамены, ведь родные языки не входят в список обязательных.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе последовательно поддерживают развитие национальных языков, внедряют современные методики и проводят конкурсы. По его указу все стобалльники получают единовременную выплату 100 тысяч рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru