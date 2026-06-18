Глава СКР потребовал доклад по делу о гибели мужчины в Якутии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Следственном комитете взяли под личный контроль историю, о которой рассказали в прямом эфире федерального канала. По версии программы, 26-летнего парня в селе Токко избили несколько человек, но к ответу привлекли только одного. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Тело мужчины было обнаружено 17 марта 2026 года в частном доме в селе Токко. По факту завели уголовное дело, его расследуют местные следователи. Однако участники телепередачи заявили, что в расправе на самом деле участвовали несколько человек, а не один, и потребовали более тщательного расследования.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Якутии Виталию Кондратенко представить доклад о ходе расследования и отдельно доложить по доводам, прозвучавшим в эфире. Глава ведомства держит ситуацию на контроле и требует проверить все версии произошедшего.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru