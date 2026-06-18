В Якутии пройдут дожди, в горах и на севере с мокрым снегом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На юго-западе, юге, в центре и на северо-востоке Якутии прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. В Томпонском районе местами ожидаются ливни и грозы. На побережье и в горах Верхоянья пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер умеренный, при грозах и по побережью Арктики порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, на юго-востоке +9+14 градусов, на западе +1+6 градусов. При прояснениях в низинах северо-запада и севера возможны заморозки 0,-5 градусов. Днем ожидается +17+22 градусов, на юго-востоке и юге до +27+32 градусов, на северо-востоке +8+13 градусов, на побережье -1,+4 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru