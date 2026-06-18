В Якутске начнут строительство пристроя к гимназии «Центр глобального образования» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске готовится строительство пристроя к гимназии «Центр глобального образования» в 203 микрорайоне. В городском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено финансирование проекта за счёт инфраструктурного сбора. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С застройщиками уже заключены договоры на общую сумму 663 млн рублей. На 2026 год заложено 215 млн рублей, на 2027 год — 332 млн рублей, на 2028 год — 117 млн рублей.

Проектно-сметная документация прошла экспертизу, в ближайшее время планируется объявление конкурса на выбор подрядчика. При успешном завершении процедур строительство может начаться осенью.

Также депутаты Якутской городской думы утвердили отчёт об исполнении бюджета за 2025 год. Около 70% расходов традиционно направляется на социальную сферу, включая образование, культуру, спорт и социальную политику.

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