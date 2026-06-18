В Якутии развивают программу активного долголетия до 2030 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха (Якутия) реализуется программа «Активное долголетие в РС(Я) на 2025–2030 годы», направленная на повышение качества жизни пожилых людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Программа включает 62 мероприятия по пяти ключевым направлениям, среди которых развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий для граждан старшего поколения. В регионе формируется система, ориентированная на активную и востребованную жизнь пожилых людей.

Одним из примеров реализации стал новый социально-геронтологический центр, открытый в селе Матта Мегино-Кангаласского улуса. Учреждение построено с учетом современных стандартов безбарьерной среды и принципов домашнего уюта.

По словам министра труда и социального развития Якутии Елены Волковой, в республике развивается система долговременного ухода, включая помощь на дому, технологию «передышка» и поддержку одиноких граждан, нуждающихся в постоянном уходе.

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