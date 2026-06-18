Свыше 6 тысяч семей получили помощь в семейных МФЦ Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии услугами семейных многофункциональных центров в прошлом году воспользовались 6 480 семей. Из них 4 652 семьи смогли преодолеть трудности и вернуться к стабильной жизни. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За последние полтора года в республике создана сеть из семи семейных МФЦ, оказывающих социальную и психологическую поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году новые центры открылись в Мегино-Кангаласском улусе, Олекминском и Мирнинском районах, а ранее — в Чурапчинском, Намском, Усть-Алданском районах и Якутске.

В центрах помощь оказывается по принципу «единого окна», что позволяет семьям получать комплексное сопровождение и индивидуальные программы поддержки без обращения в разные инстанции. Один из таких центров в Намском районе ежегодно обслуживает около 300 семей.

Отмечается, что работа системы семейных МФЦ направлена на поддержку материнства и детства и реализуется в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети».

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