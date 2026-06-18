В Якутске открылось региональное отделение «Союза православных женщин» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске прошло учредительное собрание регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Республике Саха (Якутия). По итогам голосования председателем избрана Людмила Цой. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Перед началом мероприятия архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил молебен в Иннокентьевском домовом храме, благословив начало работы нового объединения.

С приветственным словом выступила заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина. Она подчеркнула важность взаимодействия государства и общественных организаций в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также в поддержке семьи, материнства и детства.

В формате видеоконференции к участникам обратилась председатель Международного союза Наталья Дмитриевская, которая рассказала об истории организации и ее деятельности, направленной на сохранение семейных и нравственных устоев.

Региональное отделение будет работать в тесном взаимодействии с Якутской епархией, общественными и государственными структурами, реализуя проекты в сфере благотворительности, просвещения и социальной поддержки.

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