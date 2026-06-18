В Якутии с 1 сентября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии с 1 сентября 2026 года будет проведена индексация заработной платы работников прочих категорий бюджетной сферы. Решение принято правительством республики в целях сохранения реального уровня доходов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Повышение составит 5,4% и коснется более 42 тысяч специалистов, не подпадающих под «майские» указы президента РФ. В их числе пожарные, ветеринары, агрономы, бухгалтеры, экономисты, инженеры и другие сотрудники бюджетных учреждений.

На реализацию меры из бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено порядка 1,1 млрд рублей. Власти отмечают, что решение направлено на поддержку квалифицированных кадров и повышение привлекательности работы в бюджетной сфере.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru