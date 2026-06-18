Более 300 человек задействованы в тушении лесных пожаров в Якутии

В Якутии в тушении лесных пожаров задействованы более 300 человек, значительная часть сил сосредоточена в Ленском районе. Об этом сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По состоянию на начало суток 17 июня в регионе действовало 12 лесных пожаров на общей площади 3473 гектара. Возгорания зафиксированы в Амгинском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском, Томпонском и Усть-Майском районах.

Два пожара находятся на труднодоступных территориях, их тушение временно приостановлено решением комиссии КЧС. Еще три возгорания локализованы на площади 7,5 гектара. Общая оперативность тушения достигает почти 93%.

На авиационном мониторинге задействованы 17 воздушных судов, в тушении — три вертолета Ми-8. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрирован 91 лесной пожар на площади 6,8 тыс. гектаров.

В ряде районов продолжает действовать особый противопожарный режим, а в Ленском районе введен режим ЧС в лесах. Власти напоминают о профилактике нарушений и штрафах за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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