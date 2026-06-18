Айсен Николаев заявил о продолжении поддержки участников СВО Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Якутии Айсен Николаев во время ежегодного отчёта перед Государственным Собранием (Ил Тумэн) подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из главных приоритетов республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По его словам, в 2025 году на эти цели направлено 10,8 млрд рублей. Средства идут на медицинскую помощь, реабилитацию, социальную адаптацию, трудоустройство и поддержку семей военнослужащих.

В республике работают специализированные койки для лечения и восстановления бойцов, а за прошлый год комплексную реабилитацию прошли более тысячи участников СВО и их родственников. Через центры занятости трудоустроены 340 ветеранов и членов их семей.

Также продолжается реализация кадровой программы «Якутия — Земля героев», выпускники которой смогут работать в системе государственного и муниципального управления.

«Мы не ослабим всемерную поддержку наших бойцов, будем делать всё, что в наших силах», — заявил Айсен Николаев.

Кроме того, в республике действуют штабы #МЫВМЕСТЕ и комиссия «Вместе к победе!», которые помогают решать вопросы военнослужащих и их близких. Только за прошлый год ими было отработано около шести тысяч обращений.

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