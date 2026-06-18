Придумала парня, а потом «похоронила» его: 23-летняя якутянка обманула двух девушек ради денег

Якутянка создала аккаунт от имени мужчины и обманула двух девушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Верхневилюйского района держит на контроле расследование уголовного дела о мошенничестве. Фигуранткой стала 23-летняя местная жительница, которая придумала хитрую схему обмана. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Девушка создала в мессенджере фейковые аккаунты от имени несуществующего Алексея. Войдя в доверие к двум знакомым, она выманила у них имущество и деньги. Добычей аферистки стали игровая приставка, монитор и 50 тысяч рублей, которые одна из потерпевших передала якобы на «получение водительских прав». Чтобы красиво «выйти из игры» и оборвать общение, якутянка сообщила жертвам о якобы гибели Алексея в ДТП.

Обман вскрылся совершенно случайно. Одна из потерпевших увидела у второй скорбный статус с фотографией того самого Алексея. Девушки сопоставили факты и поняли, что стали жертвами одного и того же вымышленного персонажа. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

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