Труп в охотничьей избе: мужчину застрелили в Якутии

Тело застреленного охотника найдено охотничьей избе в Якутии Фото: Ольга ЮШКОВА.

В республике зарегистрированы семь преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Олекминском районе в охотничьей избе в местности «Аян» обнаружили тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением в груди. открыто уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый уже установлен.

В Якутске и Ленске зафиксированы факты мошенничества. Потерпевших обманули и похитили у них в общей сложности более одного миллиона рублей. В столице республики выявили случай повторного управления транспортом в состоянии опьянения. В Жиганском районе зарегистрирован факт незаконного хранения оружия, в Хангаласском - незаконной реализации алкоголя, а в Олекминском - присвоения и растраты.

Тем временем в Верхнеколымском районе произошло происшествие на реке Ясачная. Примерно в 100 километрах от села Нелемное перевернулась моторная лодка «Крым». Два человека не смогли выбраться на берег, их тела до сих пор не найдены. Поисковые мероприятия продолжаются.

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