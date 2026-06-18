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НовостиОбщество18 июня 2026 2:13

Якутянка получила компенсацию после долгих попыток бывшего мужа уйти от выплат

Судебные приставы помогли женщине получить два с половиной миллиона рублей
Евгений ПРУДКОВ
Якутянка получила компенсацию после долгих попыток бывшего мужа уйти от выплат

Якутянка получила компенсацию после долгих попыток бывшего мужа уйти от выплат

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Ленского районного отделения добились исполнения решения суда о разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами. В результате женщине выплатили компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Согласно решению суда, после расторжения брака мужчина должен был отдать бывшей супруге половину стоимости нажитого имущества. Однако добровольно исполнять требования судебного акта он не спешил, и выплата компенсации долго откладывалась. Тогда приставы применили целый комплекс мер принудительного исполнения.

На автомобиль должника наложили запрет на совершение регистрационных действий. Взыскание обратили на его зарплату, а также временно ограничили выезд за пределы страны. Поскольку решение суда не было исполнено в установленный срок, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Все эти меры оказались действенными. Должник полностью перечислил бывшей жене присужденную судом сумму в полном объеме.

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