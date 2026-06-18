Глава Якутска помог матери участника СВО и многодетному отцу-одиночке. Фото: администрация Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев провел личный прием граждан, на который пришли двое жителей с земельными вопросами. Оба обращения касались участников специальной военной операции и их семей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первой к мэру обратилась Надежда - мать военнослужащего, который уже давно находится на СВО. Женщина пытается поставить сына в очередь на получение земельного участка в Якутске, но столкнулась с отказом. Она дошла до суда, однако и там просьбу отклонили. Причина оказалась формальной, не был установлен факт проживания молодого человека в городе. Выслушав заявительницу и изучив документы, Евгений Григорьев посоветовал ей собрать все справки с места учебы и работы сына, подтверждающие его проживание в Якутске до начала службы. С этим пакетом документов мэр рекомендовал повторно обратиться в суд.

Вторым посетителем стал Иван - многодетный отец-одиночка, также участник СВО. Еще до убытия на спецоперацию он приобрел земельный участок и построил на нем жилой дом, в котором сейчас проживает с детьми. Однако зарегистрировать недвижимость в Росреестре мужчина не может. У участка указан двойной вид разрешенного использования. Во время приема глава города созвонился с руководством Главного архитектурно-планировочного учреждения и поручил принять мужчину лично, оказав необходимое содействие в решении вопроса в рамках закона.

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