Директор школы из Мегино-Кангаласского района получил условный срок за драку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю, который занимал пост директора в одной из местных школ. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ноябре 2025 года в одном из сел района вечером в гараже собралась компания мужчин, которые распивали спиртное. Среди присутствующих был учитель физкультуры. Ему предстояла командировка на курсы повышения квалификации в Якутск. Подсудимый узнал об этом и специально пришел в гараж, чтобы сделать педагогу замечание. Это вызвало недовольство потерпевшего. Словесная перепалка переросла в драку. Физрук первым ударил оппонента головой в лицо. В ответ директор нанес не менее двух ударов головой и не менее двух ударов кулаками по голове обидчика. Полученные травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина признал вину лишь частично, настаивая на том, что действовал в рамках самообороны. Однако суд с такой позицией не согласился и квалифицировал действия подсудимого как умышленное преступление. При вынесении приговора учли раскаяние, добровольное возмещение вреда потерпевшему и другие смягчающие обстоятельства. В итоге суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Категория тяжкого преступления была изменена на преступление средней тяжести, а сам осужденный освобожден от наказания в связи с примирением сторон. Приговор пока не вступил в законную силу.

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