Горячую воду отключат из-за ремонта в Ленске 18 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске 18 июня 2026 года временно отключат горячее водоснабжение. Причина - ремонтные работы, о проведении которых уведомил Ленский филиал АО «Теплоэнергосервис». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничение продлится два часа - с десяти утра до полудня. Под отключение попадают несколько многоквартирных домов на четырех улицах города. В списке значатся следующие адреса:

- улица Пролетарская, дома 22, 23, 23 А, 25 и 28;

- улица Орджоникидзе, дома 11 и 13 А;

- улица Нюйская, дома 1/1, 1/2, 3/1 и 3/2;

- улица Чапаева, дома 68 и 70.

За дополнительной информацией о ходе и сроках работ можно обращаться по телефонам. Ленский филиал АО «Теплоэнергосервис» доступен по номеру 8 (41137) 39-300. Также на связи Единая дежурно-диспетчерская служба: 23-112, 22-112, 30-750, мобильные номера 89294601112 и 89143073188. Специалисты готовы ответить на вопросы жителей.

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