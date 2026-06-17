Энергетики объяснили причину отключения света в Якутске 18 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сильного порывистого ветра на территории Якутска 17 июня произошли технологические нарушения в работе распределительных сетей. Непогода стала причиной частичного отключения света 18 июня 2026 года в ряде районов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий. Аварийно-восстановительные бригады выехали на места повреждений для проведения ремонтных работ. Специалисты ведут осмотр линий. Работы будут продолжаться без перерыва до тех пор, пока электроснабжение всех потребителей не будет полностью восстановлено.

При необходимости к устранению последствий привлекут дополнительные бригады из соседних районов и резервную спецтехнику. Энергетики обращаются к жителям города с просьбой соблюдать меры предосторожности. Категорически нельзя приближаться к оборванным проводам линий электропередачи, пытаться самостоятельно устранять повреждения и подходить к упавшим опорам. Обнаружив обрывы, необходимо немедленно сообщить о случившемся по телефону 8-800-100-22-05.

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