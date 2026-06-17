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НовостиПроисшествия17 июня 2026 9:48

Жителя Вилюйского района арестовали по обвинению в убийстве знакомого

После преступления мужчина сам позвонил в полицию
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Жителя Вилюйского района арестовали по обвинению в убийстве знакомого

Жителя Вилюйского района арестовали по обвинению в убийстве знакомого

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Вилюйском районе под стражу заключен 61-летний житель села Усун, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным следствия, трагедия произошла 7 июня во время совместного распития спиртных напитков. Между мужчинами возник конфликт, после чего обвиняемый нанес 63-летнему знакомому удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

После произошедшего мужчина самостоятельно сообщил о случившемся в правоохранительные органы, позвонив в полицию.

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