Грозы, град и мокрый снег ожидаются в районах Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозируют резкие погодные контрасты в Якутии. В ближайшие сутки жителей одних районов ждет летняя жара до +32 градусов, а в других возможны мокрый снег и ночные заморозки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Наиболее сложная обстановка ожидается в Ленском районе, где пройдут дожди, местами сильные. Ночью в отдельных районах возможен мокрый снег. В центральных и восточных районах днем прогнозируются грозы и град.

Порывы ветра при грозах могут достигать 15–20 метров в секунду. Небольшие дожди также ожидаются на северо-западе республики.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, однако на северо-западе и северо-востоке столбики термометров могут опуститься до -4 градусов. Днем на юге и юго-востоке воздух прогреется до +32 градусов, тогда как на западе и северо-западе будет не выше +13 градусов.

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