В Якутске начали выдавать паспорта готовности к отопительному сезону Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. Ход работ проверили во время выездного совещания на объектах теплоснабжения, включая котельную по улице Лермонтова и участки тепловых сетей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным городской администрации, на сегодняшний день промывка выполнена в 280 многоквартирных домах, что составляет 12% от общего плана. Акты опрессовки узлов ввода получили около 170 домов. С 20 июня в столице начнется выдача паспортов готовности жилого фонда.

Параллельно ведутся работы на социальных объектах. В этом году запланированы ремонт и модернизация 15 из 76 городских котельных, а также обновление 23 километров тепловых сетей.

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