Более 2,4 тысячи камер следят за проведением ЕГЭ в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии государственная итоговая аттестация проходит под контролем современной системы видеонаблюдения. В 2026 году «Ростелеком» обеспечил мониторинг экзаменов во всех 34 районах республики, включая 13 арктических. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Для проведения экзаменационной кампании установлено более 2,4 тысячи камер. Под наблюдением находятся 1 229 аудиторий пунктов проведения экзаменов. Система работает через защищенные каналы связи и использует технологии искусственного интеллекта для выявления возможных нарушений.

Онлайн-мониторинг ведется в 91 аудитории, еще в 134 аудиториях осуществляется запись с последующим просмотром видеоматериалов. Технологии машинного зрения помогают обеспечивать объективный контроль за соблюдением правил проведения экзаменов.

В этом году государственную итоговую аттестацию в Якутии проходят 23 622 человека. За прозрачностью процедуры также следят 2 889 общественных наблюдателей.

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