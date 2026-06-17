В Нерюнгринском районе ввели особый противопожарный режим Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нерюнгринском районе с 16 июня введен особый противопожарный режим. Решение принято после обнаружения лесного пожара в авиационной зоне охраны лесов в 20 километрах от Нерюнгри, а также из-за сухой жаркой погоды и высокого класса пожарной опасности. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На время действия режима жителям запрещено посещать леса, за исключением отдельных категорий граждан, чья деятельность связана с лесным хозяйством. Также под запретом разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, использование мангалов вне объектов общественного питания, устройство свалок горючих отходов и другие действия, способные спровоцировать возгорание.

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