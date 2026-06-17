Прокуратура взыскала с дропперов деньги обманутых пенсионерок Якутии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Майском районе прокуратура через суд добилась взыскания похищенных мошенниками денег в пользу трех пожилых жительниц района. Общая сумма возмещения превысила 455 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что женщины, одна из которых является членом семьи участника специальной военной операции, под влиянием телефонных мошенников перевели свои сбережения на банковские счета жителей Воронежа, Москвы и Ростова-на-Дону. Получатели средств выполняли функции так называемых дропперов — посредников, через которых проходят похищенные деньги.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании неосновательного обогащения с владельцев счетов. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

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