В Якутске осенью введут первый девятиэтажный дом маневренного фонда Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжается строительство первого в истории города девятиэтажного дома маневренного фонда на улице Пионерской. Ход работ обсудили во время выездного совещания на строительной площадке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сейчас подрядчик ведет внутреннюю отделку помещений, монтаж фасада, установку окон и прокладку инженерных коммуникаций. По данным заказчика, работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Общая площадь здания составит 4600 квадратных метров. В нем разместят 120 жилых помещений для временного проживания граждан, чьи дома признаны аварийными, а также пострадавших от пожаров.

Ожидается, что ввод объекта позволит значительно снизить дефицит временного жилья. В настоящее время в распоряжении города находится всего около 80 помещений маневренного фонда.

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