На трассе Ленск — Мирный — Таас-Юрях рекомендовали ограничить движение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На участке автомобильной дороги Ленск — Мирный — Таас-Юрях рекомендовано ограничить движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в МУАД АК «АЛРОСА», рекомендации действуют с 00:00 17 июня до 18:00 18 июня. Причиной стали продолжительные осадки, переувлажнение дорожного полотна и связанное с этим повышение риска дорожно-транспортных происшествий.

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