В Якутии проверили ход строительства детсадов и соцобъектов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии состоялся очередной штаб по строительству социальных объектов. Особое внимание уделили детским садам и образовательным учреждениям в центральных районах республики и Якутске. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Чурапче продолжается строительство детского сада на 75 мест. Готовность объекта составляет 61%, ввод в эксплуатацию ожидается уже в текущем сезоне. В селе Булун Таттинского района возводят детский сад на 100 мест. Коробка здания полностью готова, общая строительная готовность достигла 40%.

В Якутске в микрорайоне Воинская часть строится детский сад на 315 мест. Работы ведутся по графику, готовность объекта составляет 40%.

Высокая степень готовности отмечена у второй очереди адаптивного образовательного комплекса, включающего интернат и детский сад. Объект готов на 97%, подрядчикам осталось завершить благоустройство территории.

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