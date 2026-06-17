Санавиация Якутии помогла более 1,2 тысячи пациентов с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года санитарная авиация Якутии оказала экстренную медицинскую помощь 1279 пациентам, включая 146 детей. За пять месяцев авиамедицинские бригады Республиканского центра медицины катастроф выполнили 832 санитарных задания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Большая часть вылетов была связана с эвакуацией пациентов из районов республики в специализированные медицинские учреждения Якутска. Всего выполнено 535 таких рейсов. Кроме того, проведены внутрирайонные и межрайонные санитарно-авиационные эвакуации, а также выезды специалистов для оказания помощи на местах.

Чаще всего помощь требовалась пациентам с заболеваниями системы кровообращения — их было эвакуировано 585 человек. Также среди доставленных в больницы жители с тяжелыми травмами, ожогами, отравлениями и осложнениями беременности.

Как отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, в условиях огромных расстояний и труднодоступности многих населенных пунктов санитарная авиация остается жизненно важным звеном системы экстренной медицинской помощи, позволяя своевременно спасать жизни жителей самых отдаленных уголков республики.

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