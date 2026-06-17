В Нерюнгринском районе пройдут два автопробега в честь праздника Бакалдын Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в Нерюнгринском районе состоятся два автопробега, посвященных Международному эвенкийскому празднику Бакалдын — дню встречи солнца и обновления природы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первый автопробег стартует в 14:00 из села Иенгра. Участники проедут по улицам Геологов и Южно-Якутской в Нерюнгри и завершат маршрут у памятника эвенкийским проводникам-каюрам. Организаторы предлагают украсить автомобили символикой солнца и национальными орнаментами.

Второй автопробег начнется в 17:30. Сбор участников запланирован на парковке возле ЗАГСа. Колонна проследует от парка «Культурный» по улицам Ленина и Геологов до этнопарка «Амикан».

Автопробеги станут частью праздничных мероприятий Бакалдына, который отметят в Нерюнгринском районе 19 и 20 июня.

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