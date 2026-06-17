Не вернулась с прогулки: в деревне Уфимцево пропала школьница

Экстренные поиски девятилетней девочки развернули в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Уфимцево Промышленновского округа Кузбасса пропала девятилетняя Алена Вытоптова. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил об исчезновении ребенка в ночь на среду, 17 июня. Девочка ушла на прогулку 16 июня 2026 года и до сих пор не вернулась домой, сообщает издание VSE42.Ru.

В ориентировке указаны приметы школьницы: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день исчезновения на девочке были розовый топик и черные брюки с белым ромбом, обута она была в черно-белые кроссовки. Эти детали сейчас помогают волонтерам и местным жителям опознать ребенка.

По состоянию на девять утра 17 июня поиски продолжаются. К ним подключились добровольцы поискового отряда, сотрудники полиции и неравнодушные жители района.

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