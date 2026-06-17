В Якутске перевозчиков накажут за отсутствие QR-кодов в автобусах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники дорожно-транспортной службы Якутска проверили маршрутные автобусы. Специалисты выясняли, везде ли наклеены QR-коды для безналичной оплаты проезда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ходе рейда был выявлен ряд автобусов, в которых такие QR-коды отсутствовали. По каждому зафиксированному нарушению составлены соответствующие акты. Эти документы послужат основанием для принятия мер в отношении перевозчиков, которые не обеспечили пассажирам возможность безналичного расчета.

Жителей города просят подключиться к контролю за ситуацией. Если вы обнаружите в салоне автобуса отсутствие QR-кода для оплаты проезда, нужно записать государственный номер транспортного средства. Эту информацию просят оставлять в комментариях в официальном паблике городских служб.

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