Автобус отменен, дорога в разломах: многодетные семьи жалуются на проезд до своих участков в Намцыре

Тяжелые грузовики разбили проезд на Намцырь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы участков на Намцырском тракте обратились в Народный фронт Якутии с жалобой на состояние дороги. Всего вдоль тракта расположено 1600 участков, причем более тысячи из них выданы многодетным семьям. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главная проблема – 40-тонные грузовики, которые возят песок с карьера. Тяжелые машины разбили дорогу, на подъеме появились опасные разломы. Из-за этого легковые автомобили буксуют и не могут проехать, а автобусное сообщение и вовсе отменили. Люди фактически отрезаны от своих участков.

Ситуация повторяется из года в год. Минувшим летом большегрузы точно так же разрушили тракт, автобус тогда тоже отменяли. В администрации города тогда ответили, что дорога не состоит у них на балансе. Сейчас тракт отгрейдировали и рейс временно возобновили, однако это не решает проблему - как только на тракт возвращаются груженые самосвалы, покрытие снова приходит в негодность. При этом здесь продолжают выдавать новые участки многодетным семьям.

Народный фронт уже направил обращения в администрацию Якутска, региональные Минтранс и Минпром, а также в Ространснадзор. Специалисты предлагают определить собственника дороги, привести ее в нормативное состояние и наладить регулярное содержание. Кроме того, необходимо ужесточить весовой контроль грузовиков и штрафовать перевозчиков за перегруз, который разрушает полотно. Все эти факты фиксируются в рамках «Всероссийского мониторинга перегруза», а его результаты войдут в доклады и справки по выполнению поручений президента.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru