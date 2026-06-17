Новая входная арка появится со стороны ипподрома на Ус Хатын. Фото: администрация Якутска

В архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын» к национальному празднику «Ысыах Туймаады - 2026» оборудуют дополнительный вход. Он расположится со стороны ипподрома. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

О нововведении рассказала начальник Управления культуры и духовного развития администрации Якутска Сардана Брызгалова. По ее словам, открытие нового входа снизит нагрузку на основной вход и создать более комфортные условия для посетителей.

Оформлением арки занимается мастер Алексей Капитонов вместе со своими сыновьями. В планах установить 12 сэргэ, которые займут центральное место в оформлении входа. Для якутского народа сэргэ выступает прообразом Мирового древа, соединяющего три мира и обеспечивающего связь с божествами, духами-покровителями и предками. Гости праздника смогут пройти здесь священный обряд Алгыс.

Еще одним новшеством станут электрокары, которые будут курсировать между входными арками и главной площадкой Ысыаха. Такое решение должно сделать передвижение гостей более удобным и быстрым в условиях большого скопления людей.

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