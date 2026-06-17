Подставной паспорт и смертельное ДТП: что произошло в Якутии 16 июня

Прокуратура взяла на контроль расследование махинаций с документами в Якутии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировано одно преступление, по которому открыто уголовное дело о незаконном предоставлении паспорта для образования юридического лица. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ведомство также следит за установлением обстоятельств трагического происшествия в Мегино-Кангаласском районе. Там в результате ДТП с участием автомобиля «Ниссан Дизель» на месте от полученных травм скончался ребенок 2020 года рождения.

Кроме того, в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали за сутки 14 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Каждый из задержанных будет привлечен к установленной законом ответственности.

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