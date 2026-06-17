Скорость интернета понизят на время Ысыаха Туймаады в Якутии. Фото: администрация Якутска

В администрации Якутска предупредили, что на время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2026» в местности Ус Хатын скорость мобильного интернета для всех абонентов будет понижена до уровня 2G. Такое решение принято ради безопасности и стабильной работы голосовой связи в условиях массового скопления людей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Организаторы объяснили, что при большом количестве гостей нагрузка на сети мобильных операторов резко возрастает. Чтобы звонки проходили без сбоев, технические специалисты сознательно ограничат скорость передачи данных. Загружать тяжелые файлы или смотреть видео через мобильный интернет на территории проведения праздника будет практически невозможно, зато голосовая связь должна работать надежно.

Для удобства гостей на торговых площадках оборудуют бесплатные точки Wi-Fi. Через них можно будет оплатить покупки картой в безналичных терминалах. Однако организаторы предупреждают, что при перегрузке сети или задержках с проведением платежей электронные способы оплаты могут давать сбои. В связи с этим жителям и гостям республики советуют иметь при себе небольшую сумму наличных на всякий случай.

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