Подросток заплатит штраф за избиение одноклассника в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе суд вынес решение по делу о школьной драке. Подросток оштрафован на пять тысяч рублей за то, что несколько раз ударил кулаком по лицу своего одноклассника. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Инцидент произошел в апреле 2026 года в одной из школ района. Между подростками вспыхнул конфликт во время обсуждения вечеринки. Фигурант дела потребовал от одноклассника замолчать и пригрозил физической расправой. Словесной угрозой дело не ограничилось - школьник нанес несколько ударов по лицу оппонента.

Школьник получил кровоподтек окологлазничной области, а также ссадины нижнего века и лба. Экспертиза подтвердила, что травмы причинили физическую боль, но тяжких последствий для здоровья не повлекли.

В суд подросток пришел вместе с матерью. Он полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что понимает возможные серьезные последствия своих действий. Одноклассник же сказал, что они помирились, поэтому он не имеет претензий к обидчику.

Суд изучил все обстоятельства. Раскаяние несовершеннолетнего признали смягчающим обстоятельством, отягчающих факторов установлено не было. В итоге подростка признали виновным в нанесении побоев, и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Постановление суда пока не вступило в силу.

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