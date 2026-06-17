Не может говорить, нуждается в помощи: мужчина пропал при странных обстоятельствах в Нерюнгри

63-летний мужчина не вернулся домой в Нерюнгри. Фото: ВПО «Поиск Неру»

В Нерюнгри второй день не могут найти 63-летнего Евгения Чепикова - мужчина вышел из дома 16 июня и словно растворился в воздухе. Волонтеры подключились к поискам, но пока безрезультатно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Рост Евгения около 170 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения, с седыми волосами до плеч, узнаваем по густым усам и бороде. После болезни он полностью потерял речь. В день исчезновения на нем была черная кепка, коричневая куртка, зеленый свитер, синие джинсы и черные шанхайки.

Если вы видели человека с такими приметами или знаете, где он может быть, ВПО «Поиск Неру» принимает звонки по номеру 8 924 872 91 12. Также можно обратиться в дежурную часть по телефону 8 411 474 54 39 или на горячую линию 8 800 700 56 76.

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