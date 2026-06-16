Движение по двум улицам ограничат в Якутске 17 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске 17 июня запланированы дорожные работы в рамках ямочного ремонта. Специалисты выйдут на два участка, где будут устранять повреждения асфальтового покрытия. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первый участок охватывает Сергеляхское шоссе на отрезке от улицы Ойунского до кольца Гимеин. Второй адрес - улица Крупской, ее приведут в порядок на промежутке от улицы Дежнева до проспекта Ленина. Ремонт неизбежно скажется на движении транспорта.

Городские службы обращаются к автомобилистам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Водителям напоминают о необходимости соблюдать требования установленных временных дорожных знаков и заранее продумывать альтернативные маршруты для объезда ремонтируемых участков.

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