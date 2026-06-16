Ливни, грозы и град обрушатся на Якутию 17 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода в очередной раз удивит жителей Якутии. На среду, 17 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град на юго-западе, западе, в центре и на северо-востоке республики. Кроме того, небольшой дождь местами с мокрым снегом пройдет в арктических районах.

Ветер ожидается умеренный. На западе, в центре, на северо-востоке и по нижней Лене порывы могут достигать 9-14 метров в секунду. При грозах и на арктическом побережье ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. На северо-западе и северо-востоке от +1 до +6 градусов. В низинах холоднее - от -4 до +1.

Днем потеплеет до 23-28 градусов. На юго-востоке и юге будет настоящая жара - от +27 до +32 градусов. А вот на западе похолодает до +9...+14 градусов. Холоднее будет только на северо-западе - от +2 до +7 градусов.

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