Житель Новокузнецка вызвал полицию с ложным сообщением о заложниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела полиции «Куйбышевский» города Новокузнецка поступил звонок от 54-летнего местного жителя. Мужчина заявил, что удерживает людей в своей квартире, имеет при себе оружие и требует за освобождение заложников более 70 тысяч рублей, пишет VSE42.Ru.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. Однако при проверке они не обнаружили ни пострадавших, ни оружия - сообщение оказалось ложным. Как выяснилось в ходе разбирательства, за неделю до инцидента у заявителя в квартире прорвало трубу. Мужчина неоднократно жаловался в различные службы на протечку, но проблему так и не устранили. Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил привлечь внимание к своей беде через вызов полиции.

Участковый уполномоченный составил на мужчину протокол об административном правонарушении за заведомо ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф в размере 1 500 рублей. Материалы дела уже переданы в суд для вынесения окончательного решения.