Кошки пропадали чаще собак в Якутии в 2025 году Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Pet911 и Kaspersky PetKa подготовили совместное исследование о потерянных домашних питомцах в 2025 году. Согласно статистике, чаще всего в Якутии пропадали кошки - 211 за год. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

113 собак пропало в республике за прошедший год. Всего рост потеряшек за год составил 7,6%. Чаще всего животные пропадают в Якутске - 232 за 2025 год (90 собак, 142 кошки). На втором месте среди городов Мирный - там пропало 27 питомцев, а на третьем - Нерюнгри, где 26 потеряшек.

Самыми проблемными среди собак оказались хаски и лайки - они пропадали чаще всего (по 6 собак каждой породы). А вот среди кошек свободолюбием отличились мейн-куны (5) и шотландская вислоухая (5).

Есть данные и по кличкам. Так, чаще всего пропадали собаки по кличке Догор (трое пропавших). К слову, Догор - значит друг (с якутского). Это имя также дали щенку волка, найденному в вечной мерзлоте в Якутии в 2018 году. Второе место по популярности сразу у нескольких кличек - Лаки, Снежок, Альба и Бусинка.

Среди кошек популярными оказались клички - Симба, Белка, Пушок, Кузя и Моня.

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