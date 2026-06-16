Жительница Ленского района отсудила 100 тысяч за испорченный отпуск в Таиланде Фото: Ольга ЮШКОВА.

В октябре 2025 года жительница Ленского района не смогла улететь в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте: в машиносчитываемой зоне был неверно указан номер документа. Паспорт изъяли прямо в аэропорту Иркутска. Отпуск и поездка женщины и ее супруга сорвались. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Женщина подала иск к МВД. В суде установили, что паспорт выдали в ноябре 2023 года, а тур на двоих стоимостью 213 тысяч рублей купили в июле 2024-го. Часть денег (121 тысячу и 6,8 тысячи) туроператор вернул. Суд признал, что ошибка допущена сотрудником миграционного пункта ОМВД по Ленскому району.

Суд взыскал с МВД за счет казны 92 367 рублей убытков, 10 тысяч компенсации морального вреда, 7 тысяч госпошлины, 15 тысяч за юруслуги и 112 рублей почтовых расходов. Ответчик пытался оспорить сумму, но Верховный суд Якутии оставил решение без изменений.

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