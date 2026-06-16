В Якутии завершили строительство орнитологической обсерватории «Полет стерха». Фото: Минэкологии Якутии

В резервате «Куолума-Чаппанда» на правом берегу Алдана завершилось строительство объектов международной обсерватории «Полет стерха». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» (инициатива президента Владимира Путина), старт дан в 2024 году на ВЭФ главой Якутии Айсеном Николаевым. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На втором этапе построили станцию кольцевания птиц, смотровую площадку и хозпостройки. Проект объединяет науку и развитие села Охотский Перевоз, над которым пролетают краснокнижные стерхи. Строительство вели компании «Нордголд», фонд «Доброта Севера» и подрядчик «Прогресс Проект». С августа станция «Орто Алдан» начнет работу совместно с китайскими коллегами.

В 2025 году открыли визит-центр и кордон. Завершение второго этапа запланировано на 2026 год. Новые объекты расширят исследования и мониторинг редких птиц.

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