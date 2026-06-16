Прокуратура добилась выплаты 400 тысяч матери погибшего бойца СВО в Якутии Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Оймяконского района провела проверку по обращению женщины, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мать погибшего военнослужащего обратилась с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей, которая положена в связи с гибелью близкого родственника. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Однако получить указанную сумму женщина не могла из-за формального препятствия: военнослужащий подписал контракт в городе Якутске, что создало бюрократические сложности при оформлении выплаты. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах заявительницы. В результате вмешательства надзорного ведомства женщине была перечислена положенная единовременная выплата в полном объеме - 400 тысяч рублей.

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